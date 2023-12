Lørdag er det Gaza-demonstrasjoner over hele landet

NTB

Lørdag er det demonstrasjoner for fred i Gaza over hele Norge. Over 100 organisasjoner og partier står bak markeringene.