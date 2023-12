To gamle menns beste råd for kjærligheten

Sputnik og Blomster-Finn gir deg sine beste tips til første date.

Selv om den folkekjære artisten Sputnik en gang sang om å skilles fra Johanne kan det være verdt å høre på hans datingtips. I virkeligheten har artisten, som egentlig heter Knut T. Storbukås, vært gift i 52 år.

80-åringen og konen, Vivian, mener det viktigste i starten av et forhold er å investere tid til å bli kjent med hverandre.

– Et vellykket forhold begynner med gjensidig respekt og forståelse. Invester tid til å bli kjent med hverandre, og la gode samtaler løfte relasjonen til nye høyder, sier paret. Lytt til hva den andre sier og vis at den andre betyr noe for deg, sier Storbukås i en pressemelding fra datingtjenesten Tinder.

– Unngå å snuble i deg selv

Blomsterdekoratør og TV-personlighet Finn Schjøll mener det viktigste av alt er å være seg selv. Samtidig gir han et tips som slår to fluer i en smekk.

– Dropper du alkohol, unngår du å snuble i deg selv, du viser heller den ekte versjonen av deg selv. Dette er den mest verdifulle investeringen du kan gjøre – ikke bare for deg og din mulige kjærlighet, men også for lommeboka.

Ifølge datingappen Tinder stemmer tipsene overens med det deres undersøkelse forteller. I rapporten The Future of Dating kommer det frem at verdibaserte kvaliteter som lojalitet, respekt og åpenhet prioriteres over utseende i dagens datingmiljø.

Sputnik har tidligere fortalt ABC Nyheter det beste trikset for at forholdet skal vare:

– Slutter du å kysse og kline, kan du gå og legge deg i grava. Vi kysser og kliner hver dag, fortalte han.

Sputnik har opparbeidet seg kredibilitet som dating-rådgiver gjennom 52 år med én kone.

Tips fra gaten

Det finnes mange andre gode tips for dating blant folk på gaten i Norge. Et tips som går igjen er at det er lurt å gjøre en aktivitet på første date, for å slippe klein stillhet over kaffe eller middag.

Samtidig mener hvermannsen at man kan droppe kinoen. Istedenfor kan det være lurt å utfordre den man er ute med, både for å vise frem personligheten sin, men også for å lære daten å kjenne på et dypere plan.

Et annet tips fra gaten er å ha en videosamtale før daten – sjekk kjemien og gå for ekte relasjoner.

I tillegg har Blomster-Finn et tips han ikke kan la være å gi.

– På denne årstiden er det også flott å gi bort roser! Blomster er aldri feil.