Mann til sykehus med stikkskader etter voldshendelse i Trondheim

NTB

Politi og ambulanse har rykket ut etter en melding om vold på en adresse på Lade i Trondheim. En mann er skadd, og en annen mann er pågrepet, ifølge politiet.

Det var like før klokken 19.30 fredag kveld at nødetatene rykket ut etter en melding om at en person var skadd og blødde veldig.

– Vi rykket ut med flere patruljer, og det ble gitt ordre om bevæpning, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Ifølge henne er den skadde mannen i 40-årene, og den pågrepne er en mann i 30-årene.

Da politiet og helsevesenet kom til stedet, fant de en skadd mann i en leilighet. Mannen har ifølge politiet flere stikkskader i overkroppen og er fraktet til sykehus.

Johnsen sier at skadene ikke synes å være livstruende.

Politiet pågrep raskt mannen de mistenker for å ha utøvd volden.

Johnsen forteller at både fornærmede og siktede er godt kjent for politiet fra tidligere forhold. De kjenner også hverandre, ifølge politiet, og hendelsen skal ha skjedd i fornærmedes leilighet.

Hun understreker at det er ikke er fare for andre personer.

En kvinne skal ha vært vitne til hendelsen, og det var hun som varslet politiet, opplyser operasjonslederen. Hun avhøres fredag kveld.