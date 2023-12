Såpeglatte veier har ført til flere ulykker i Trøndelag

NTB

Etter en lang kuldeperiode går Trøndelag nå et værskifte i møte. Det fører til glatte veier flere steder i distriktet, som igjen har ført til flere ulykker.

Politiet ber nå trønderne om å la bilen stå.

– Det er første gang i mine 30 år i politiet at jeg sier dette, men nå er det så glatt at det ikke er noen vits i å kjøre bil såfremt det ikke er veldig viktig, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Etter en lang kuldeperiode har Meteorologisk institutt nå sendt ut farevarsel for is i veibanen i Trøndelag. Årsaken er et værskifte som sender temperaturen opp på pluss-siden.

Brannvesenet deler politiets bekymring og advarer om at de glatte veiene har ført til mange utforkjøringer.

Flere bussruter innstilt

Vegtrafikksentralen og kollektivselskapet AtB har også oppfordret de som skal ferdes i trafikken, om å beregne god tid.

AtB har innstilt flere avganger og fører oversikt over dette på nettsiden sin. Blant linjene som er stengt fredag kveld, er 90, 85, 73, 76 og 87.

I tillegg er linje 74 innstilt mellom Eklesbakken og Spillebakken, og 79 betjener ikke Saksvikkorsen.

Ingen alvorlige ulykker

Det har vært flere småulykker, og ingen er foreløpig alvorlig skadd. Blant ulykkene fredag er:

* Buss har truffet «en boks» i Midtre Gauldal

* Flere biler har kjørt inn i autovernet i Melhus

* Bil har kjørt av veien ved Kringsvatnet i Indre Fosen

* Bil har kjørt på en elg ved Følling i Steinkjer

* Bil har kjørt av veien på Hitra

* Front mot front-kollisjon i Ørland

* Front mot front-kollisjon i Orkland

* Trafikkulykke mellom personbil og lastebil i Stjørdal

* Vogntog har sklidd bakover og ut av E14 i Stjørdal

* Buss med passasjerer med uhell ved Leinstrand