NTNU-rektor Anne Borg trekker seg

NTB

NTNUs rektor Anne Borg trekker seg fra stillingen med umiddelbar virkning. – Klokt, mener statsråd Sandra Borch.

Borgs avgang ble kjent under et styremøte fredag. Styremøtet ble holdt etter at rektoren kritiserte NTNU-forskerne Jonas Nøland og Martin Hjelmeland i et innlegg i Dagens Næringsliv 5. desember hvor hun hadde til hensikt å oppfordre til et godt debattklima.

Iinnlegget skrev Borg at «NTNU-forskeres utsagn om kjernekraft har en retorikk og en diskusjonsform jeg ikke kan stå inne for som rektor ved NTNU».

– Den påfølgende debatten viser at jeg feilvurderte og bommet på mine intensjoner. Mine uttalelser og formuleringer ble oppfattet som refs av to NTNU-forskere, sier Borg i en pressemelding.

Rapport om kjernekraft

I november leverte Rystad Energy en rapport om kjernekraft, skrevet på oppdrag fra NHO, Norsk Industri og Fornybar Norge. Rapporten konkluderte med at kjernekraft ikke er aktuelt for Norge.

De to NTNU-forskerne omtalte rapporten som «et bestillingsverk» og som «påvirkning kjøpt og betalt av Fornybar Norge».

NTNU-rektoren har fått kritikk fra flere hold etter leserinnlegget.

– Den tvilen som har oppstått i denne saken, kan jeg ikke leve med i rollen som rektor. NTNUs rektor må ha stor autoritet og legitimitet både internt og eksternt. For meg er det NTNUs beste som teller. Jeg ønsker derfor å meddele styret at jeg fratrer som rektor ved NTNU med umiddelbar virkning, sier Borg.

– Klok beslutning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) mener det er klokt at Anne Borg trekker seg som rektor ved NTNU.

– Jeg har fulgt denne saken tett og forstår godt at den har skapt reaksjoner. Nå har Anne Borg valgt å trekke seg. Det var en klok beslutning, sier Borch til NTB.

Hun sier videre at akademisk ytringsfrihet og forskerfrihet er en helt nødvendig forutsetning for all akademisk virksomhet.

– Hvis vi skal kunne stole på vitenskapen, må vi være sikre på at akademikere kan tale fritt. Derfor styrker vi vernet av den akademiske ytringsfriheten i forslaget til ny universitets- og høyskolelov, sier statsråden.

Takker for innsatsen

Borch takker samtidig Borg for hennes innsats som rektor ved universitetet.

– Jeg besøkte NTNU på mandag denne uka, og det var utrolig inspirerende. NTNU er Norges største universitet, med forskningsmiljøer i verdensklasse, og jeg er trygg på at styret ved universitetet sikrer at den gode utviklingen til NTNU fortsetter, sier hun.