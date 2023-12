Konkurransetilsynet sier ja til Nordeas oppkjøp av Danske Bank

NTB

Konkurransetilsynet har tillatt Nordeas oppkjøp av Danske Banks personkundevirksomhet. Banken selv er fornøyde og sier det er strategisk bra.

– Konkurransetilsynet har nå vurdert oppkjøpet grundig og kommet til at Nordeas oppkjøp av Danske Bank ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i bankmarkedet. Dermed kan oppkjøpet gjennomføres, sier konkurransedirektør Tina Søreide i en pressemelding.

Tilsynet begrunner avgjørelsen med at forbrukere selv kan bidra til at konkurransen fungerer så godt som mulig ved å være aktive i markedet. De oppfordrer derfor kunder til å sjekke vilkår på sine boliglån og forhandle med sin bank om bedre vilkår, og om nødvendig bytte bank.

– Vi er tilfredse med tilsynets grundige vurdering og klare konklusjon. Oppkjøpet passer strategisk bra, og vi mener vi kan ivareta kundene på en god måte, sier leder for personmarked og landssjef i Nordea Norge, Randi Marjamaa.

Vil vokse videre

Han forteller at Nordea har ambisjoner om å vokse videre og at de vil fortsett arbeidet med å lage en god flytteprosess for kundene fra Danske Bank til Nordea.

– Planen er at kundene skal være godt i havn hos Nordea mot slutten av 2024. Grunnen til at vi ikke kan flytte kunder over med en gang, er at det er mange brikker som skal på plass, og at vi ønsker å forsikre oss at dette blir en god opplevelse. I mellomtiden er det ingenting som endres for kundene, og de vil få mer informasjon underveis, sier Marjamaa.

Trakk seg i juni

Danske Bank kunngjorde i juni at de ønsket å trekke seg ut av det norske privatmarkedet og satse mer på å styrke rollen som forretningsbank for bedrifter og storkunder. I juli ble det kjent at Nordea kjøpte Danske Banks privatkundevirksomhet.

Konkurransetilsynet fikk melding om oppkjøpet 3. oktober. I november varslet de om behov for å undersøke oppkjøpet ytterligere.