TV-profiler slutter i TV 2: – Det er selvsagt trist

Flere av de mest profilerte reportere og programledere i TV 2 har takket ja til sluttpakke.

– Det er selvsagt trist at kolleger slutter, men vi er også i en stor endring og da må vi forvente dette i situasjonen vi står i.

Det skriver nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, i en e-post til ABC Nyheter.

Blant de mest profilerte TV 2-ansatte som har takket ja til sluttpakke, er Elin Ludvigsen, Fredrik Græsvig, Elin Sørsdahl, Asbjørn Øyhovden, Linn Wiik, Øyvind Mund, Kjersti Bergesen, Marte Lundgaard, Robert Henriksen og Siri Kleiven Strøm.

Tidligere i år forlot også kjente TV-fjes som Solveig Kloppen, Finn-Ove Hågensen og Ernst Lersveen TV 2-skuta.

– Jeg er redd

Fredrik Græsvik gir segi TV 2.

Nyhetsredaktøren svarer slik på spørsmål om frafallet av tolv ansatte i nyhetsredaksjonen vil svekke TV-kanalens profil.

– Jeg har hele veien vært tydelig på at vi kunne ønske vi kunne beholde hver eneste en, fordi alle som jobber i TV 2 Nyhetene er dyktige og gode kolleger. Det gjelder både profilene våre, og de andre ansatte som ikke er like kjent blant publikum. De aller, aller fleste skal heldigvis fortsatt jobbe her. TV 2 er full av mange flinke folk som håndterer mange roller, og som vi skal utvikle videre, understreker Solbrække.

Torsdag morgen ble det kjent at en av TV 2s aller mest kjente nyhetsjournalister, Fredrik Græsvik, slutter i kanalen hvor han har jobbet i 30 år.

– Jeg er redd. Jeg syns det er fryktelig skummelt, faktisk. De andre som har tatt sluttpakke har jo sagt at det har vært som et kjærlighetsforhold er over. At de får en sorg. For meg har det vært et over 30 år langt forhold som tar slutt. Vi flytter i alle fall fra hverandre, TV 2 og jeg, sier Græsvik til TV 2.

– Dette treffer oss hardt

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække. Foto: Marit Hommedal / NTB Les mer Lukk

Ifølge nyhetsredaktør Karianne Solbrække er ambisjonene fortsatt den samme: å være en slagkraftig nyhetsformidler.

– TV 2 er fortsatt en av landets største nyhetsredaksjoner. Vi respekterer selvsagt valget til dem som ønsker å slutte, selv om det er leit å miste flinke folk. Men jeg er trygg på at alle de dyktige medarbeiderne som skal fortsette, vil fylle de rollene vi trenger videre også, oppsummerer Solbrække.

Hun viser til krevende økonomiske tider, og spesielt kutt av momsfritaket på elektroniske nyhetstjenester, som hovedårsak til nedbemanningen. TV 2 må kutte til sammen 120 årsverk og redusere utgiftene i selskapet med om lag 400 millioner kroner. Mellom 45 og 50 ansatte mister jobben.

– Dette treffer oss hardt, og konsekvensen er dessverre at vi må kutte kostnader og bli færre ansatte, fastslår Karianne Solbrække.