Rapport etter dødsulykke i Fredrikstad: Bussjåfører ikke godt nok beskyttet

NTB

En bussjåfør døde i en ulykke mellom to busser i Fredrikstad i 2022. Ulykken skjedde i lav hastighet. Dårlig konstruerte busser kan ha skylden.

Det skriver Statens havarikommisjon i sin rapport etter ulykken. Frontkollisjonen skjedde i lav hastighet der begge bussene kjørte i under 40 kilometer i timen.

En bussjåfør omkom i ulykken den 28. desember 2022, enn annen ble kritisk skadd.

Havnet i motsatt kjøreretning

Rapporten konkluderer med at den ene bussen kom over i motgående kjøreretning og kolliderte med sitt venstre hjørne i møtende buss.

Havarikommisjonen har kommet fram til at føreren av bussen som endte i motgående kjøreretning, var ute av stand til å aktivt føre bussen.

Det er ukjent hvorfor dette skjedde.

Svakhet i konstruksjonen

Begge bussene fikk omfattende skader på førerplass i kollisjonen. Havarikommisjonen legger i sin rapport vekt på at bussenes utforming ikke er god nok for førernes sikkerhet.

– Utformingen med manglende støtavvisende konstruksjon på bussenes venstre front representerer en generell teknisk utfordring hos flere bussprodusenter. Dette er kritisk for sikkerheten til bussførere ved frontkollisjoner mellom busser med liten overlapp, heter det i rapporten.

Det trekkes fram at tilsvarende utfordringer i busskonstruksjoner også var synlig i ulykkene i Nafstad i 2017 og Tangen i 2021.

Havarikommisjonen vil ha større kunnskap om de totale utfordringene rundt kollisjonssikkerheten i buss, og den påvirkningen dette kan ha på andre trafikantgrupper i møteulykker.

Bekymret for sikkerheten

Etter rapporten vil nestlederen i Fagforbundet ha på plass nasjonale krav for sikkerheten i buss. Ove Andreas Solberg sier hans medlemmer er bekymret for sikkerheten.

– Det er ingen andre yrkesgrupper som ville godtatt en slik arbeidsplass. Rapporten viser altså at en ulykke i hastighet på så lite som 30 kilometer i timen førte til at føreren av bussen omkom, forteller han til NTB.

Solberg sier oppfatningen er at samferdselsministeren tar problemene på alvor, men at arbeidet går for tregt.