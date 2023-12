NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Flertall for riksrettssak mot Biden

Flertallet i Representantenes hus går inn for riksrettssak mot president Joe Biden. Avstemningen i natt norsk tid fulgte partilinjene i Representantenes hus, der republikanerne har flertall. 221 representanter stemte for, mens 212 stemte mot.

I en uvanlig direkte uttalelse kaller Biden det et «grunnløst politisk stunt». – Istedenfor å gjøre noe for å bidra til å gjøre amerikaneres liv bedre, er de opptatt av å angripe meg med løgner, sier presidenten med republikanerne som adressat.

Flere japanske statsråder trekker seg

Fire medlemmer av det japanske regjeringsapparatet har trukket seg, inkludert den mektige regjeringsråden. Bakteppet er en omfattende bestikkelsessak.

Industriminister Yasutoshi Nishimura, innenriksminister Junji Suzuki og landbruksminister Ichiro Miyashitasine leverte sine oppsigelser i natt norsk tid morgen. Det gjaldt også regjeringsråd Hirokazu Matsuno, som er nest etter statsministeren i rang.

Pause i rettsprosess mot Trump

En dommer har satt saken mot tidligere president Donald Trump for valgpåvirkning i Washington D.C. på vent til spørsmålet om immunitet er avklart.

Avgjørelsen fra dommer Tanya Chutkan øker sannsynligheten for at rettssaken der Trump må svare for beskyldninger om forsøk på å omstøte valget i 2020, utsettes. Den er per nå planlagt å starte 4. mars neste år.

Eksplosjon i Uppsala i Sverige

Ingen ble skadd da det gikk av en eksplosjon ved porten til en flermannsbolig i Uppsala, nord for Stockholm. Flere innringere meldte fra om hendelsen like før midnatt natt.

Saken etterforskes foreløpig som allmennfarlig skadeverk. Politiet mener det er for tidlig å si om eksplosjonen kan ses i sammenheng med andre grove voldshendelser i Uppsala-området.

Nødetater: Barn skadd i droneangrep Ukraina

Elleve personer, hvorav tre barn, er skadd i et droneangrep mot Odesa, sør i Ukraina, ifølge nødetatene. På Facebook opplyser nødetatene torsdag at angrepet førte til brann i en bil og på et industriområde. Elleve bygninger skal ha fått skader.

Fem av de skadde har fått behandling på sykehus, ifølge nødetatene. Oleh Kiper, guvernør i Odesa-regionen, opplyser at en mann er død etter å ha blitt skadd i et angrep onsdag.

Nordmann vant over 50 millioner

En mann fra Oslo fikk i går kveld seks rette i Vikinglotto og kan gå inn i jula 51,8 millioner kroner rikere. Det var ingen spillere som prikket inn 6+1 rette onsdag, men en heldig nordmann var alene om å ha 6+0 rette.

Vedkommende vant dermed hele andrepremiepotten på 51.818.205 kroner, skriver Norsk Tipping.