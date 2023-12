Jordmødre er splittet om abortgrense

NTB

Jordmorforbundet er splittet i spørsmålet om abortutvidelse. I 2021 sa 26 prosent av medlemmene at de ville reservere seg hvis abortgrensa ble utvidet til 18 uker.

I undersøkelsen fra 2021 svarte også halvparten av jordmødrene at vil bruke reservasjonsretten dersom selvbestemt abort utvides til uke 22.

Sara Fugledal Wiik, nestleder i Jordmorforbundet, sier til Klassekampen at medlemmene er splittet i spørsmålet om abortutvidelse.

– Det er store variasjoner i medlemsmassen, og vi kan ikke vite sikkert hvordan de tallene hadde sett ut i dag. Men vi vet at noen av våre medlemmer vil reservere seg hvis grensa for selvbestemt abort utvides til 18 uker, sier Wiik.

Abortutvalget, som har jobbet med en helt ny abortlov i halvannet år, legger torsdag fram sin rapport for helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Ifølge TV 2 går et flertall i utvalget inn for å utvide abortgrensa til 18 uker.