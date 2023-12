21-åring fra Nordland savnet i Lopphavet

NTB

Fiskeren som er savnet i Lopphavet, er en 21 år gammel mann fra Nordland. Politiet forsøker nå å snevre inn leteområdet.

Den savnede fiskeren er Marcus Bangås, 21 år, fra Nordland, opplyser Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Det er i samråd med de pårørende at navnet frigis.

– Det er snakk om et enormt havområde, og selv med drivbaneberegninger som tar høyde for tidevann, strøm og vindretning, er det vanskelig å definere og snevre inn et søksområde. Vi ønsker derfor å bruke noe tid på dette før vi igangsetter et målrettet, organisert søk, opplyser stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen.

Driftsberegningene viser at havstrømmene kan ha ført den savnede mot Sørøya, men også videre ut i åpent hav. Dermed er det snakk om enorme områder.

Mannen falt over bord tirsdag.

– Det som har framkommet så langt, er at mannen falt over bord i forbindelse med at de skulle dra inn en garnlenke, og han ble så raskt ført bort av havstrømmen. Det ble kastet ut livbøye men uten hell, ifølge stabssjefen.