Politimester: Klar til å starte ny Tengs-etterforskning hvis det er oppklaringspotensial

Politimester Hans Vik sier at politiet ikke må miste troen på at det er mulig å oppklare Tengs-saken. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Politimesteren i Sørvest politidistrikt sier at politiet vil starte ny etterforskning av drapet på Birgitte Tengs dersom de ser muligheter for å oppklare saken.

– Vi må ikke miste troen på at det er mulig å oppklare. Vi skal snu de steinene og gjøre de undersøkelsene som har oppklaringspotensial i seg, sier politimester Hans Vik i Sørvest politidistrikt til NRK.

I forrige uke ble Johny Vassbakk frikjent for drapet på Birgitte Tengs i 1995, etter at lagmannsretten kom til at DNA-beviset ikke var sterkt nok til å dømme ham.

Vik sier at det kan være aktuelt å ta opp igjen Tengs-saken og etterforske den på ny.

– Det er en sak med et veldig spesielt forløp. Men hvis det er et oppklaringspotensial og hvis det er, eller kommer nye spor eller teknologi som kan føre til en oppklaring, er jeg den første til å iverksette den etterforskningen, sier han.