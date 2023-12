«Skal vi danse»-Egor om singellivet: – Ganske digg

Den tidligere TV-danseren ble skilt i fjor etter ni års ekteskap.

Dommer og tidligere proffdanser i TV 2-programmet «Skal vi danse» Egor Filipenko (35), har vært singel siden nyheten om at han og kona Benedichte Bjercke (35) gikk fra hverandre i mars 2022.

Det tidligere paret giftet seg i 2013 og har to sønner sammen.

Overfor Se og Hør letter Filipenko nå på sløret om singeltilværelsen.

– Jeg synes det er ganske digg å være litt for meg selv, så jeg klager ikke, sier Filipenko til Se og Hør.

Men til tross for at singeltilværelsen nå har vokst på Filipenko, erkjenner han at det var en «tung overgang».

Han avslører også at han dater litt, og hvordan drømmedama er:

– Drømmedama må være intelligent, og kanskje ikke helt på sosiale medier - ingen «sosiale medier-dronning», det orker jeg ikke. Og kanskje en som kan svinge litt på kroppen og er interessert i historie. En med litt samme interesser som meg.