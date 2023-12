Offshore Norge: 240 milliarder skal investeres på norsk sokkel i 2024

NTB

Nye analyser fra Offshore Norge anslår at det skal investeres 240 milliarder kroner på norsk sokkel i 2024. SV og WWF reagerer på prognosene.

Investeringene tilsvarer en vekst på 9 prosent fra 2023 til 2024 målt i faste priser.

– Dette er en noe høyere vekst enn hva vi anslo på samme tid i fjor. Dette forklares i hovedsak av økt omfang på enkelte pågående utbyggingsprosjekter, samt noen modifikasjonsprosjekter på felt i drift, skriver Offshore Norge i en pressemelding.

I tillegg påpeker Offshore Norge at investeringer som egentlig var planlagt senere, nå kommer i 2023 og 2024 for å sikre fremdrift i prosjektene.

Høyt investeringsnivå i kommende år

– De neste årene kan vi forvente et høyt investeringsnivå. Det gir arbeidsplasser i store og små leverandørbedrifter i hele landet, vil være viktig for å sikre Europa pålitelig energi og gir viktige inntekter til fellesskapet, sier sjeføkonom Marius Menth Andersen.

Investeringene vil ligge på et høyt nivå i årene som kommer, men det anslås at de totale investeringene vil falle gradvis mot 2027. Dette har sammenheng med at det ble sanksjonert et stort antall prosjekter ved utgangen av 2022.

Andersen sier at tilgang på areal og stabilitet i skattepolitikken er avgjørende for å sikre nye investeringer og opprettholde produksjonen i årene som kommer.

Ønsker slutt på oljealderen

Energi- og miljøpolitisk talsperson for SV, Lars Haltbrekken, reagerer på nyheten av oppjustert anslag på oljeinvesteringer.

På FNs klimatoppmøte i Dubai er verdens land blitt enige om en overgang bort fra fossile energikilder.

– Utenriksministeren jubler i mediene over enighet om å ha en overgang vekk fra fossile drivstoff. Samtidig, samme dag, får vi lese om en boom i oljeinvesteringer. Norge har ikke noen troverdig plan for å slutte med fossilt drivstoff. Det er på tide å avslutte oljealderen for å stoppe de farlige klimaendringene, sier han til NTB.

Han mener den norske regjeringen svikter verden om de ikke tar konsekvensene av klimaenigheten i Dubai og starter arbeidet med å fase ut norsk olje- og gassproduksjon.

– Det er på høy tid at den norske regjeringen tar innover seg de klare og mange advarslene mot fortsatt olje- og gassleting og stanser ny letevirksomhet og nye investeringer på sokkelen, sier Haltbrekken.

WWF reagerer kraftig

WWF Verdens naturfond reagerer på at Offshore Norges prognoser for neste år kommer kort tid etter det historiske vedtaket i Dubai.

– Applausen i Dubai rekker ikke å stilne før interesseorganisasjonen til olje- og gassnæringen i Norge kan fortelle at slutterklæringen fra Cop 28 ikke er verdt papiret den er skrevet på, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond til NTB.

Møtet i Dubai kalles Cop 28. Forkortelsen står for Conference of the Parties.

– Det er absurd å lese hvor mye penger som skal spyttes inn i en industri som skal fases ut. For mange vil det fremstå som om Norge ikke mener alvor og har til hensikt å bruke flere av smutthullene i Dubai-vedtaket til å fortsette som før, fortsetter hun.

Videre sier hun at regjeringen må gripe inn.

– Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide må levere på avtalen de selv har forhandlet fram. Man kan ikke juble for et historisk gjennombrudd for så å ignorere de internasjonale forpliktelsene og fortsette som før på hjemmebane. Det er kun reelle utslippskutt som får oss ut av klimakrisen. Vedtaket i Dubai må få umiddelbare konsekvenser for Norges olje- og gasspolitikk, og investeringene i fossil energi må stoppes og investeres i fornybar næring og fremtidens arbeidsplasser, sier Andaur.