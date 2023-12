Flyforbud over Oslo onsdag

Onsdag morgen ble restriksjonsluftområdene over Oslo aktivert, trolig i forbindelse med det nordiske ministermøtet der også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør et overraskelsesbesøk.

Aktiveringen av restriksjonssonene over Oslo ble publisert i Notam onsdag morgen. Det betyr at all flyvning med fly, helikopter eller drone er forbudt i de områdene fra bakken og opp til 3000 fot.

Siden restriksjonsområdet kun gjelder opp til 3000 fot (914 meter), vil flyene som tar av, eller lander på Oslo lufthavn Gardermoen ikke bli berørt av forbudet.

Onsdag er det nordisk toppmøte i Oslo og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er også i byen i den forbindelse.

Statsministeren er vertskap for det nordiske toppmøtet i Oslo med regjeringssjefene fra Finland, Danmark, Sverige og Island.

Restriksjonene gjelder frem til torsdag kveld.

Notam er Avinors informasjonsside for piloter. Også politiet bekrefter på X at det er innført restriksjoner over Oslo.

Området der forbudet er aktivert gjelder fra Lierskogen i vest til like nord for Sørumsand i øst. Rotnes i nord og øyene sør for Oslo i sør, samt Bekkelaget og Lørenskog. Lillestrøm og Kjeller flyplass er ikke underlagt forbudet.

Over Stor-Oslo er det flere såkalte sovende restriksjonsområder, som politi, forsvaret eller Avinor kan midlertidig aktivere om de finner det nødvendig. Dette ble blant annet gjort da det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford var på besøk i Oslofjorden i vår.

Da var det flere droneflyvere som ikke fulgte restriksjonene og fikk bøter på opp til 25.000 kroner.

Søk og redning, luftambulanse, militær- og politi-flyvninger er unntatt restriksjonene.