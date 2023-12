NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Utkast til klimaavtale uten ordet «utfasing» om fossilt brensel

Det var Norge som spilte inn formuleringen om overgang vekk fra fossile brensler til utkastet til en klimaavtale, ifølge utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). Utkastet, som ble lagt fram i natt norsk tid, omtaler ikke ordet utfasing. Men overfor NRK uttrykker Norges utenriksminister at han er fornøyd.

– Nå skapes historie. «Transitioning away from fossil fuels» – ligger an til å bli vedtatt i dag! Det var vi som spilte inn denne formuleringen etter at det ble klart at «phase-out» ikke kunne få flertall. Aldri har verden vært tydeligere på hva hovedproblemet er, sier han.

Biden lover å ikke svikte Ukraina

– Jeg vil ikke gå fra Ukraina, sa USAs president Joe Biden etter et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. De to holdt en pressekonferanse i natt norsk tid.

Biden sier at Russlands president Vladimir Putin satser på at USA skal svikte når det gjelder å sørge for videre militærstøtte til Ukraina. Det skjer mens han kjemper mot republikanere som er stadig mer lunkne til å gi ytterligere store summer til det krigsherjede landet.

Nordmann drept i krigen i Ukraina

En mann i 20-årene fra Ibestad i Troms er drept i krigen i Ukraina. Det bekrefter kommunens ordfører Jim Kristiansen til avisen iHarstad.

Ordføreren opplyser at han ble informert om hendelsen av kommunedirektøren i går ettermiddag. Han sier han ikke vet detaljer rundt dødsfallet.

Ordfører: 34 personer skadd av rakettrester

34 personer er skadd av rester fra russiske raketter som er skutt ned over Kyiv, ifølge byens ordfører. I tillegg har et barnesykehus fått skader.

Dette har ifølge ordfører Vitalij Klitsjko skjedd i Dniprovskyj-området. Ordføreren opplyser dette på meldingstjenesten Telegram i natt. Tidligere på natten meldte vitner om flyalarmer og lyden av eksplosjoner.

Argentina devaluerer pesoen

I et forsøk på å gjøre noe landets økonomiske krise har Argentinas ferske finansminister kunngjort at pesoen devalueres med over 50 prosent mot dollaren. Luis Caputo, som også var finansminister for seks år siden, tiltrådte posten søndag, som en del av høyrepopulisten Javier Milei regjering.

– Den offisielle vekslingskursen settes til 800 pesos mot 1 dollar, opp fra 391 pesos, sa Caputo i natt norsk tid.

Brann i flermannsbolig i Sandefjord

I natt brant det i en flermannsbolig i Sandefjord. Ifølge politiet brant det i en leilighet i første etasje i bygget, og det var meldt om røykutvikling i etasjen over.

Ifølge politiet bor det tre personer i leiligheten det begynte å brenne – alle disse er gjort rede for. I tillegg er det en leilighet som er ubebodd. Nødetatene rykket ut til brannen ved 4-tiden.