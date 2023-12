NTNU-rektor Anne Borg: – Skulle ikke gått ut med den ytringen

Rektor Anne Borg ved NTNU sier at hun aldri skulle gått ut med sin ytring i Dagens Næringsliv tidligere i desember. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

NTNU-rektor Anne Borg sier hun angrer på at hun gikk ut med et debattinnlegg tidligere i desember hvor hun kritiserte egne forskere.

– Jeg er oppriktig lei meg for den situasjonen jeg har satt NTNU og de to forskerne i. Det har vært tungt. Jeg skulle ikke ha gått ut med den ytringen. Det har jeg beklaget, sier Borg til Adressa.

Rektoren skrev 5. desember et leserinnlegg i Dagens Næringsliv der hun gikk i rette med de to NTNU-forskerne Jonas Nøland Martin Hjelmeland og deres kritikk av en rapport om kjernekraft fra Rystad Energy.

Borg sier at hennes hensikt med innlegget var å oppfordre til et godt debattklima, men at det ikke har blitt oppfattet sånn.

– Alle NTNUs ansatte har selvfølgelig ytringsfrihet og akademisk frihet. Det er kjernen i universitetet, og det er jeg veldig opptatt av, sier rektoren.

Fredag skal det avholdes et ekstraordinært styremøte hvor Borgs håndtering av saken vil være tema.