Kina henter kompetanse fra norsk naturforskning

NTB

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) skal veilede kinesere i et nytt prosjekt for å bevare naturområder i Kina.

Kina står for verdens største utslipp av klimagasser. Samtidig har kineserne svært offensive mål for å kutte i utslippene, og de er aktive med å bevare naturområder og planlegge store verneområder.

– Derfor vil tiltak Kina gjør, påvirke utviklingen i verden i stor grad. Nina er med fordi vi er eksperter på å finne gode løsninger for å restaurere natur og innhente kunnskap om fremmede og truede arter, sier assisterende forskningssjef Jørgen Rosvold i Nina i en pressemelding.

Nina, Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) og Miljødirektoratet deltok på oppstarten av prosjektet «Conservation of biodiversity in China in the light of climate change i Nanjing». Der møtte de en stor kinesisk delegasjon.

Prosjektet går fram til 2026 og har som mål å styrke arbeidet i Kina med å ta vare på naturmangfold i lys av klimaendringer, og øke samarbeidet mellom Kina og Norge på dette feltet. Prosjektet går ut på å finne strategier, tiltak og politikk som også kan tas i bruk på nasjonalt nivå.

– Samarbeid med Kina kan ha stor effekt for å nå målene i FNs naturavtale og følge opp beslutningene som nå tas under klimatoppmøtet (COP28) i Dubai. Å delta i et slikt prosjekt vil også gi forskerne våre verdifull erfaring med å bruke metodene våre på annerledes natur og under andre politiske forhold enn vi har gjort før, sier Rosvold.