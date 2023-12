Rødt ber Aasland svare Stortinget om danske kraftkabler

Sofie Marhaug (Rødt) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) under den muntlige spørretimen i Stortinget 25. oktober. Tirsdag blir det et nytt møte mellom de to i Stortinget når spørsmålet om strømkablene mellom Norge og Danmark blir tema. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Les mer

Lukk