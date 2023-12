Mann pågrepet etter knivstikking i Mysen

NTB

En mann ble mandag kveld knivstukket i en leilighet i Mysen i Indre Østfold kommune. En mann i 20-årene er pågrepet etter hendelsen.

Politiet fikk klokken 22.50 melding om at en person som var blitt knivstukket i Mysen.

– Fornærmede er en mann i 20-årene. Luftambulansen ble kalt ut, men tilstanden til pasienten ble ansett å være så stabil at han ble sendt til Kalnes, sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til Smaalenenes Avis.

Mannen ble ifølge operasjonslederen stukket i mageregionen. Tilstanden til mannen skal være stabil, opplyser Øst politidistrikt på X , tidligere Twitter.

Vesttorp forteller at det var fem personer i leiligheten, men at de er usikre på hvor mange som var der da knivstikkingen fant sted. En av disse er pågrepet for ugjerningen.

– En mann i 20-årene fra Ullensaker er pågrepet og kjøres nå til Grålum. Han vil bli avhørt i morgen. De tre andre er dimittert, sier Vesttorp til avisen natt til tirsdag.