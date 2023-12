Ferd-direktør Johan H. Andresen åpner for å flytte til Sverige

Ferd-eier Johan H. Andresen vurderer å flytte til Sverige. Foto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

NTB

I et intervju med et svensk finanstidsskrift åpner Ferd-direktør Johan H. Andresen for å flytte fra Norge til Sverige.