SAS boikotter Nestlé – har sluttet å selge Nesquik

NTB

Flyselskapet SAS tar grep etter at ukrainske myndigheter svartelistet Nestlé i begynnelsen av november.

– Vi kan bekrefte at vi har tatt bort Nesquik drikkesjokolade fra om bord-sortimentet som følge av at Nestlé ble lagt til Ukrainas liste, skriver selskapet i en epost til TV 2.

Ukrainske myndigheter har over lengre tid hatt en liste med bedrifter og merkevarer som blir sett på som «krigssponsor» fordi de fortsatt har virksomhet i Russland.

– Vi har i tillegg dialog med et lite utvalg leverandører for å forstå deres planer for veien videre, skriver de videre.

SAS har tidligere valgt å fjerne blant annet produkter fra Freia-eieren Mondelez.