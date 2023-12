Fire søkere til jobben som FHI-direktør

NTB

Fire søkere vil ta over jobben etter Camilla Stoltenberg som direktør for Folkehelseinstituttet (FHI).

Søknadsfristen utløp tidlig i desember, og det er fire søkere til jobben, viser søkerlisten som MedWatch har fått innsyn i:

* Giske Ursin, som har vært direktør for Kreftregisteret siden 2011

* Mette Kalager, professor ved Universitetet i Oslo

* Guri Rørtveit, professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen

* Michael Stig Mørneby, virksomhetsleder pleie og omsorg.

Camilla Stoltenberg varslet i april at hun skulle slutte i jobben som direktør for Folkehelseinstituttet. Stoltenberg ble et kjent navn for mange nordmenn da hun ledet instituttet gjennom koronapandemien. Hun er søsteren til Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.