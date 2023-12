Kuldesjokk på vei: – Nordavind over hele landet

NTB

Nå er en ny kuldebølge på vei over Norge. Onsdag kan det bli så kaldt som 30 minusgrader på de kaldeste stedene i både Sør- og Nord-Norge.

Det er Meteorologisk institutt som mandag formiddag meldte om det ventede kuldesjokket:

– Det blir nordavind over hele landet, så temperaturene skal bikke nedover. På onsdag ligger det an til at vi kan nå minus 30 grader de kaldeste stedene både i sør og i nord, skriver meteorologene på X/Twitter.