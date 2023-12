Fosse fikk salen til å le i takketalen

NTB

Jon Fosse fortalte i sin nobel-takketale om at han en gang for mange år siden fikk et syn om at han en dag ville motta nobelprisen.

Fosse holdt talen på engelsk foran de kongelige, de andre nobelprisvinnerne og de celebre gjestene på nobelbanketten i Stockholms stadshus.

– For mange år siden så jeg meg selv, ikke i en drøm eller dagdrøm, men mer i et slags syn, gående på siden av en vei inn til en by. Da jeg så meg selv der, en gang i fremtiden, så jeg meg selv som en som hadde vunnet nobelprisen i litteratur, sa Fosse.

– På grunn av dette synet følte jeg meg betrygget om at jeg en dag ville stå her, for å være helt ærlig med dere, sa han til latter fra salen.

Han takket deretter Nobelstiftelsen for et velorganisert arrangement, det Svenska Akademiet for å gi ham prisen, og til slutt Gud.