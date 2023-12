Fredsprisvinneren hyllet av folkemengde utenfor Grand Hotel

NTB

Til ære for fredsprismottaker Narges Mohammadi gikk hundrevis av mennesker i det tradisjonelle fakkeltoget. Familiemedlemmene tok imot hyllesten på balkongen.

Ledet an av en kvinne som gikk bak fengselsgitter, ble det en symboltung ferd for fakkeltoget fra Jernbanetorget til Grand Hotel.

Klokken 19 kom familiemedlemmene til fredsprismottaker Narges Mohammadi ut på hotellbalkongen. De mottok hyllesten fra hundrevis av deltakere

– Vi anslår at det er opp mot 1500 mennesker som startet i fakkeltoget, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo-politiet til NTB.

Han sier det hele går fredelig for seg og at de ikke har hatt noen problemer med gjennomføringen. Pedersen sier at de heller ikke forventer noen uroligheter.