Drapssak på Frogner: Siktede var på julebord kvelden i forveien

NTB

Mannen som er siktet for drap etter at en mann ble funnet død i en leilighet på Frogner i Oslo i helgen, nekter straffskyld.

Den siktede mannen i 20-årene har kun har snakket kort med politiet.

– Han er svært preget av situasjonen, og er ikke i form til et avhør. Men han ønsker å forklare seg for politiet så fort han er i stand til det, sier forsvarer Espen Wangberg til NRK.

Samtykker til fengsling

Det var den siktede selv som tok kontakt med politiet lørdag formiddag. Han fortalte da om en voldshendelse i leiligheten, og to timer senere fant politiet en død person. Ifølge TV2 skal det være en godt voksen mann som ble funnet død.

Mannen i 20-årene er siktet for drap. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling på mandag.

– Han vil samtykke til fengsling etter råd fra forsvarer, og dette vil gå som kontorforretning, sier Wangberg. Kontorforretning betyr at den siktede ikke trenger å møte i retten. Dommeren vil gå gjennom saken alene for å avgjøre om den siktede skal varetektsfengsles eller ikke.

Hadde vært på julebord

Den siktede hadde vært på julebord fredag, og han var ute på byen fredag kveld, bekrefter politiinspektør Grete Metlid overfor TV2.

En nabo som TV2 har snakket med, forteller at han ble vekket av bråk i 4-tiden natt til lørdag. Han beskriver at det kom bankelyder, roping og skriking fra leiligheten over.

– Det hørtes ut som om noen dro et kjøleskap over gulvet, sier naboen.

Ifølge politiet er det ikke noe som tyder på at den siktede og den avdøde kjente hverandre før fredag kveld.

– Det fremstår som det har oppstått en relasjon i går kveld eller natt, sa Metlid til TV 2 lørdag.