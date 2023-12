Narges Mohammedis datter: – Jeg skulle ønske min mor var her

Nobels fredspris 2023 tildeles iranske Narges Mohammadi for hennes kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og hennes kamp for menneskerettigheter og frihet for alle. Narges Mohammadi er fengslet i Iran, og prisen tas imot av hennes to barn Ali og Kiana og ektemannen Taghi Rahmani. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

17 år gamle Kiana og Ali tok imot fredsprisen på vegne av sin fengslede mor. En tom stol markerte tydelig Narges Mohammedis fravær.

Over den tomme stolen hang et stort portrett av Mohammedi, med håret flommende nedover skuldrene. Uten hijab, som hun kjemper innbitt mot.

Da datteren Kiana inntok talerstolen for å lese første halvdel av morens Nobel-foredrag, som er skrevet bak murene, begynte hun med noen ord på farsi.

– Kvinne, liv, frihet. Jeg skulle ønske min mor var her, så hun kunne ta imot prisen selv. Jeg og Ali, vil i hennes sted lese talen hennes, før hun fortsatte på fransk.

– Verden må reagere

I nobelforedraget ber den iranske fredsprisvinneren verden reagere. Hun sier vestlige regjeringer ikke må forsinke demokrati og menneskerettigheter ved å vedta strategier som bidrar til å videreføre det iranske regimets styresett.

– Jeg tror at globalisering av fred og menneskerettigheter er viktigere og mer effektivt enn globalisering av noen annen sak, sier fredsprisvinneren.

Mohammadi skriver at intet dokument er blitt krenket så mye som Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

– Det ser ut til at i en globalisert verden blir enten menneskerettigheter respektert internasjonalt, eller så vil brudd på menneskerettigheter fortsette å spre seg over landegrenser, sier hun.

Stående applaus

Hele rådhuset, inkludert kongefamilien og regjeringsmedlemmer, reiste seg og applauderte da de 17 år gamle tvillingene sammen med faren tok imot prisen på vegne av moren.

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen sa i sin tale at Narges Mohammedi har betalt en høy pris for fredsprisen.

– Hun har ikke kunnet gjøre karriere som fysiker og ingeniør. I flere tiår har hun blitt trakassert, og hun har blitt arrestert 13 ganger, sa hun.

Nektet å ta på hijab

Ifølge Reiss-Andersen var Mohammadi like sterk i sin kamp da hun nylig hadde behov for helsehjelp i fengselet. Hun har slitt med flere alvorlige helseproblemer. Nylig fikk hun tilbud om høyst nødvendig legehjelp på et sykehus mot at hun tok på seg hijab.

– Hun nektet og innledet en sultestreik. Til slutt ble hun fraktet til sykehuset for en kort undersøkelse under strenge sikkerhetstiltak – men uten å bruke hijab. Hun har en urokkelig besluttsomhet. Selv når hun er fratatt alt, greier hun å mobilisere viljestyrke og mot nok til å gjøre seg gjeldende, sa Reiss-Andersen.

Hun sa at Mohammadi har bidratt til forbrødring mellom folket i Iran og resten av verden, og dermed har oppfylt bestemmelsene i Alfred Nobels testament.

Håp om frihet

Fredsprisvinneren avslutter sitt foredrag, smuglet ut fra fengselet, med et håp om at friheten skal seire, uttrykt med sønnen Alis stemme på flytende fransk:

– Jeg er overbevist om at frihetens og rettferdighetens lys skal skinne kraftig på Iran. Da skal vi feire demokratiets og menneskerettighetenes seier over tyranni og autoritært styre, og sangen om folkets triumf i Irans gater skal gi gjenklang over hele verden.

Ali kalte søsteren tilbake på talerstolen for å motta applausen sammen.

– Kvinner, liv frihet, sa søsteren på engelsk, mens broren gjentok budskapet på farsi før han viste fredstegn med fingrene.

Igjen reiste hele salen seg, mange av tilhørerne tydelig beveget etter en helt spesiell seremoni.

Trolig vil mange samles senere søndag kveld når det tradisjonelle fakkeltoget går forbi Grand hotell. Det skjer klokken 17.30. Da vil familien til fredsprisvinneren vinke til toget fra balkongen. Etter at fakkeltoget har passert blir det middag på hotellet klokken 19.