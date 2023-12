Stortingspresidenten skal felle juletre på nytt: – Blitt utstyrt med både hjelm og vernesko

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) fikk juletreet delvis over seg da juletreet til Stortinget skulle felles i Ytre Enebakk i fjor. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Tirsdag skal stortingspresident Masud Gharahkhani på nytt ut for å hogge juletre til Stortinget. Selv håper han det vil gå bedre enn i fjor.

– Etter fjorårets nærkontakt med grana er jeg blitt utstyrt med både hjelm og vernesko, sier Gharahkhani til NTB.

Da han skulle felle fjorårets tre gikk det galt, og Gharahkhani fikk treet over seg.

Han kom uskadd fra hendelsen, men stortingspresidenten beskrev selv fadesen under den årlige gallamiddagen på Slottet for stortingsrepresentantene.

– Der under treet må jeg innrømme at jeg lånte kongens valgspråk: Alt for Norge, sa Gharahkhani i talen.

Han beskrev videre at han trodde at han aldri hadde vært så intim med julegrana noen gang.

– På tirsdag får jeg med meg elever fra videregående skole som har skogbruk på timeplanen. De skal gi meg opplæring før jeg feller årets juletre, så jeg har trua på at det skal gå bra i år, sier Gharahkhani.