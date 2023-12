Venter fortsatt høye strømpriser de kommende årene

Strømmen i Sør-Norge kan komme til å koste mye i lang tid fremover, mener flere analytikere. Foto: Annika Byrde / NTB Les mer Lukk

NTB

Analytikere venter at norske strømpriser vil etablere seg på et høyere nivå enn hva vi er vant med, og at de høye prisene vil vedvare i lang tid.