Elden advarer pressen etter Tengs-frifinnelsen

NTB

Advokat John Christian Elden mener Tengs-saken har vært preget av forhåndsdømming. Han advarer mediene mot det i den kommende Baneheia-saken.

Johny Vassbakk, som var tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995, ble denne uka frikjent. Politi og påtalemyndighet fikk refs av dommeren, slik de også har fått etter at fetteren hennes ble frikjent for drapet i 1998.

Elden har sammen med advokat Erik Lea vært bistandsadvokat for foreldrene til Tengs. Den erfarne advokaten sier det paradoksalt nok har vært de pårørende som ikke har forhåndsdømt eller laget sin egen bevisvurdering før retten fikk vurdert saken.

– Prinsipielt sett kan aldri et justismord rettes opp ved å rope på et annet justismord, slik enkelte aktører både i forfatterverdenen og i fetterens advokatteam har vært ute i offentligheten og forfektet, sier Elden til NTB.

Advarer mot forhåndsdømming

Det er ventet en ny runde i Baneheia-saken etter at Viggo Kristiansen ble frikjent. Jan Helge Andersen er nå siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i 2000. Han er fra før dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8).

– Den neste saken med samme dynamikk blir vel Baneheia-saken mot Andersen, med mindre mediene har lært noe av Birgitte-saken, sier Elden.

Riksadvokaten har ennå ikke besluttet om det skal tas ut ny tiltale mot Andersen, men rettssaken er forhåndsberammet til å starte i Sør-Rogaland tingrett 15. april neste år.

– Også der ser man utenfra en sterk tendens til både lekkasjer mot Andersen og argumentasjon fra personer rundt Viggo som skal få oss lesere til å forhåndsdømme for på en måte å få kronen på verket. Og også her er det Viggo selv som er ryddig og nøyer seg med å påpeke sin egen uskyld, uten å forhåndsdømme Andersen offentlig, sier Elden.

Elden har selv ikke vært involvert på noen sider i Baneheia-saken.

– Ukritisk mikrofonstativ

Etter at frikjennelsen i lagmannsretten kom tirsdag, sa fetterens far at det var en seier for rettssikkerheten.

– Den ryddige her er faktisk fetterens far, Jakob, sier Elden.

Han påpeker at foreldrene til Tengs satt med tvil og at det derfor var uaktuelt for dem å fremme erstatningskrav nå dersom bevisene ikke holdt til straffedom. I 1998 ble fetteren frikjent, men dømt til å betale erstatning – en dom som senere er opphevet.

– Mediene har ukritisk gitt et mikrofonstativ til dem som kritiserte særlig Birgittes mor for ikke å innse at Vassbakk var skyldig og oss som advokater som ikke greide å forklare henne det, sier Elden.