Politiet ber bilister ta det rolig i snøværet

NTB

Flere biler har snurret rundt på hovedferdselsårene, melder Øst politidistrikt. De ber folk ta det rolig i snøværet.

– Det ER kommet snø. Det er glatt. Om du skal ut å kjøre bil, vær oppmerksom og hold avstand, melder politiet på X/Twitter.

Det er ikke meldt om ulykker, men noen bilister har blitt overrasket av det glatte føret.

– Flere biler har snurret rundt på hovedferdselsårene allerede. Ikke bli en av dem, oppfordrer politiet.

Glatt mange steder

Veitrafikksentralene kan melde om en morgen og formiddag med fin trafikkflyt, til tross for snøfall og glatt føre mange steder.

– Det har vært enkelte mindre hendelser. Noen få har kjørt utfor veien, men i det store og hele ser det ut til å ha gått bra, sier trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm i Veitrafikksentralen øst.

Utover formiddagen begynner hovedveiene å bli godt oppkjørt. Men det er fremdeles glatte partier, særlig i mindre sentrale strøk. Veitrafikksentralen mener folk har fått med seg anbefalingene.

– Det at vi har sett få hendelser kan ha sammenheng med at man var tidlig ute med å varsle, sier Wahlstrøm.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for Agder og deler av Østlandet. Det er ventet 5–20 centimeter snø på Østlandet, lokalt kan det komme enda litt mer.

Underkjølt langs kysten

Lørdag kom mildvær inn langs kysten i Agder og Telemark med mye sludd og regn. Det er sannsynlig med vanskelige kjøreforhold på grunn av nedbør på kald bakke, heter det i farevarselet.

Utover mot søndagen blir det overgang til snø igjen, ifølge meldingen på Yr.

For dem som skal over fjellet, minner Veitrafikksentralen om at det er kolonnekjøring på E134 over Haukelifjell.

– Det skal holde seg stabilt værmessig gjennom dagen. Det er ikke ventet spesielt mye nedbør, kanskje litt økende vind. Vi ser ikke for oss at det vil oppstå store problemer der heller, sier Wahlstrøm.