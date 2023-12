Nordmenn frykter høye strømpriser

Silje Gjeraker, norgessjef i Otovo, mener det er viktig at stat og kommune får på plass bedre ordninger

– Vi opplever at nordmenn er ganske desperate, sier Silje Gjeraker, daglig leder i Otovo.

En ny undersøkelse viser at nordmenn er forberedt på å gjøre en rekke grep for å holde strømkostnadene nede denne vinteren.

– Vi opplever at nordmenn er ganske desperate etter å få ned kostnadene på strømregningen. Samtidig er det lurt å ikke bare tenke her og nå, men også langsiktig. Man kan selvsagt dra på seg ull fra topp til tå og senke innetemperaturen, men det hindrer ikke at man må gjøre akkurat det samme neste vinter, poengterer Silje Gjeraker, daglig leder i Otovo i en eksklusiv pressemelding til ABC Nyheter.

Vil dusje mindre

DNVs ferske energirapport viser at nordmenn må belage seg på høye strømpriser helt frem til 2035.

Ifølge undersøkelsen, gjennomført av YouGov på vegne av solcelleselskapet Otovo, er å fyre med ved er det vanligste grepet, med 65 prosent.

61 prosent vil være ekstra flinke til å skru av lys.

4 av 10 nordmenn planlegger også å senke innetemperaturen gjennom vinteren, mens 35 prosent planlegger rett og slett å dusje mindre.

Etterlyser lokale støtteordninger

Ifølge tall fra solcelleselskapet Otovo er prisene på solceller nå på sitt laveste nivå de siste seks årene.

For å sikre mer stabilitet i norske husholdningers økonomi, samt lavere strømkostnader i årene som kommer, etterlyser Gjeraker flere støtteordninger fra stat og kommune.

– Strømutgiftene er ventet å være høye i mange år fremover. Dermed vil det være viktig for nordmenn å så raskt som mulig få satt i gang tiltak for å begrense disse utgiftene, sier Gjeraker.

Hun mener det derfor er viktig at stat og kommune får på plass bedre ordninger, slik at folk flest vil ta del i den grønne omstillingen.