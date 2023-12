Person alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo sentrum

NTB

En person fremstår som alvorlig skadd etter at tre personer ble påkjørt av en bil ved Sørenga i Oslo sentrum.

– Vi har kontroll på bilfører, og det er store trafikale utfordringer på stedet, opplyser Oslo politidistrikt.

Politiet skrev først at det var to personer som hadde blitt påkjørt, men tallet ble senere justert opp til tre. En person fremstår som alvorlig skadd, mens de to andre fremstår som lettere skadd.

Operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt sier til NTB at to av de tre personene er sendt til Ullevål sykehus.

– Alt tyder på at dette er en ulykke og ikke en villet handling, sier Grøttum.

Han vil imidlertid ikke si noe om kjønn eller alder på de involverte.

Politiet opplyser at det ikke er aktuelt å ta beslag i førerkortet til føreren. Veien er åpnet for trafikk.