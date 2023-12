Politifolk i Bergen med ubehagelig følelse etter skudd mot politistasjon

NTB

Det har spredt seg utrygghet på politistasjonen Bergen Nord etter at det ble løsnet skudd mot vinduene.

Torsdag formiddag ble skuddene, som hadde gått gjennom vinduet oppdaget, av de første ansatte på vei inn til jobb. Politibetjent Simen Roughtvedt var på jobb da kulehullene ble oppdaget.

– I starten var det litt blandet hva folk følte, før de forsto hva det her faktisk var. Det gikk nok litt tid for noen før man tok alvoret inn over seg, og forsto hva som faktisk hadde skjedd, forteller han til Politiforum.

Han sier det er mange følelser ute og går blant de ansatte.

– Mange kjenner på en utrygghet oppi det her, og ved at det kan skje på arbeidsplassen. Mange synes det er veldig ubehagelig, sier han.

Det er ikke gjort noen pågripelser i saken og politiet jobber fortsatt med å pusle sammen puslespillet.

Politiadvokat Jørgen Henriksen bekreftet tidligere fredag til Bergensavisen at han hadde en mistanke, om hva slags type våpen som ble brukt.

Til Bergens Tidende forteller styreleder i Åsane Jeger- og Fiskerforening, Roald Carlsen, at han er relativt sikker på hvilket våpen som er brukt.

Det ser ut til å være en 9 millimeter pistol som er brukt. Blant annet på grunn av hylsen som ligger igjen etter dem. Når du skyter med pistol, faller tomhylsen ned, sier Carlsen til BT.