Banksy-utstilling til Oslo

NTB

I februar kommer Banksy-utstillingen «The Mystery of Banksy – A Genius Mind» til Økern-senteret i Oslo.

– Vi er utrolig stolte for å kunne åpne dørene til denne storslagne utstillingen på Økernsenteret, sier arrangør Bjørn Heiseldal ved Thalia teater.

Utstillingen, som åpner 22. februar, vil vise fram nærmere 150 reproduksjoner av gatekunstnerens verker. Ifølge nettsiden er utstillingen ikke godkjent av Banksy selv, grunnet hans anonyme status.

1,4 millioner personer har besøkt utstillingen siden den åpnet i München våren 2021. Den har siden vært innom både Wien, Berlin, Zürich, Hamburg og Malmö.

Den britiske kunstnerens identitet er forblitt en godt bevart hemmelighet, til tross for at hans kunststunt har vekket stor oppmerksomhet internasjonalt i en årrekke. Det er imidlertid antatt at han er en mann 45-50- alderen som er fra Bristol i England.

Kjøpesenteret på Økern på Oslos østkant har stått tomt etter at det ble lagt ned i 2015. De siste årene har det blitt benyttet til blant annet kulturarrangementer som teater og konserter.