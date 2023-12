«Bamsegutt»-saken: Så mye av spleisen ble refundert

I filmskaperen Tore Strømøys nye serie fortelles historien om Jan-Egil Granfoss, som har vært strandet på Filippinene i elleve år etter at han skal ha meldt flytting ved en feil.

– Skjønner at det var riktig at vi gjorde det, sier Tone Mesna i Spleis.

Etter at den over 30 år gammel sedelighetsdommen til Jan-Egil «Bamsegutt» Granfoss ble kjent i kjølvannet av NRK-serien om han, tok Spleis grep.

Det ble opprettet en Spleis som var tiltenkt Granfoss og hans familie for å få dem hjem fra Filippinene. Den hadde nådd over fire millioner kroner da opplysningene om dommen ble kjent.

Spleis bestemte derfor å opprette en refusjonsordning, hvor de som ønsket pengene sine tilbake kunne få det.

Natt til 8. desember gikk denne muligheten ut, og Spleis har nå fasiten på hvor mye penger som ble refundert, skriver Nettavisen.

– Det er blitt bedt om refusjon for til sammen 481.804 kroner, forteller kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Mesna, til Nettavisen.

To dager igjen av spleisen

Spleisen «Hjelp Bamsegutt og familien hjem» har i skrivende stund samlet inn litt over 3,8 millioner kroner. Det er to dager igjen, før den avsluttes.

Da overføres pengene til Granfoss’ advokat.

Fratrukket refusjonsbeløpet, og et transaksjonsgebyr på 125.760 kroner, betyr det at Granfoss og familien vil sitte igjen med litt over 3,2 millioner kroner hvis summen holder seg noenlunde likt.

Var usikker

Mesna i Spleis sier de var usikre på hvor mange som ville ha tilbake pengene sine, og mener dette viser at de gjorde en riktig avgjørelse.

– Usikkerheten på hvor mange som ønsket pengene tilbake, er grunnen til at vi lagde refusjonstjenesten. Når vi ser hvor mange som ba om det, skjønner vi at det var riktig å lage tjenesten, sier Mesna til avisen.