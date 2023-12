Travle tider i Oslo for nobelprisvinnerens familie

NTB

Fredsprisvinner Nargis Mohammadi sitter fengslet og kommer ikke til Oslo. Men for hennes mann og 17 år gamle barn blir det et tett nobelprogram.

Det var tidlig klart at den iranske menneskerettighetsforkjemperen ikke ville få mulighet til å ta imot prisen i egen person. Mohammadi har lenge nektet å forlate Iran, i motsetning til mange andre iranske menneskerettsforkjempere.

Ektemannen Taghi Rahmani, som selv er en kjent opposisjonsfigur, flyktet til Frankrike i 2012, og barna fulgte etter noen år senere.

Taghi Rahmani og barna Ali og Kiana Rahmani ankom Oslo torsdag ettermiddag. Det er kjent at de to 17-åringene i noen grad skal skjermes fra pressen, men at de deltar på de tradisjonelle arrangementene. I tillegg er det en rekke slektninger av Mohammadi som bor i Norge.

Pressekonferanse og travel søndag

Lørdag begynner programmet for alvor. Klokka 13 er det den årlige pressekonferansen på Nobelinstituttet. Der vil spørsmål bli besvart på engelsk, fransk og persisk.

Søndagen er selve nobelprisutdelingen, men allerede før det holdes Redd Barnas fredsprisfest, og familien får audiens på slottet der de møter kongeparet og kronprinsparet. Så haster Rahmani-Mohammadi-familien videre til Oslo rådhus hvor prisutdelingen begynner klokka 13.

Det er Ali og Kiana Rahmani som skal ta imot prisen og holde tale på vegne av sin mor, i henhold til hennes ønske. Nobelforedraget holdes dermed på fransk, ettersom det er der barna har tilbrakt mesteparten av sin oppvekst.

Turen går videre til Grand hotell i Karl Johans gate. Klokka 17.45 går fakkeltoget for fredsprisvinneren tradisjonen tro fra Oslo S til hotellet, og det hilses etter planen av trioen. Så begynner middagen klokka 19.

Møter og utstilling

Mandag er det tid for å møte den politiske ledelsen i Norge. Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) – selv barn av iranske flyktninger – tar imot familien klokka 8.20. To timer senere møter de statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i statsministerboligen.

På ettermiddagen skal også nobelprisutstillingen «Woman – Life – Freedom», som viser en rekke bilder av den fengslede Nargis Mohammadi, åpnes på Nobels Fredssenter. Her møter «representanter for nobelprisvinneren», ifølge fredsprisens nettside.

Dette er også slutten på det offisielle programmet i forbindelse med fredsprisen. Den kjente fredspriskonserten ble avholdt for siste gang i 2017.