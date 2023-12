Gamle Deichman skal bli utelivshus

NTB

Det gamle bibliotekbygget ved regjeringskvartalet i Oslo skal fylles med fotomuseum, fire spisesteder, to barer og flere uteserveringer.

Deichmans hovedbibliotek er flyttet til et nytt praktbygg i Bjørvika. Nå røper Møller eiendom hva som skal skje med det gamle biblioteksbygget, skriver Aftenposten.

Det legges opp til en restaurant i kjelleren med uteservering, samt flere andre serveringssteder. 2000 kvadratmeter settes av til fotomuseum og utstillingsrom.

– Her skal det blir folkelig. Åpent fra morgenen. Bra, men ikke fine-dining, sier konseptutvikler Siri Løining.

Prosjektleder Erik Gausen sier at de har hatt møter med Byantikvaren, som har vist forståelse for at de vil åpne opp for bruk av det historiske bygget.

– Vi vil skape en institusjon, som Theatercaféen er blitt det, sier Løining.

Målet er at folk skal få komme inn sommeren 2027.