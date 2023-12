Arve Johnsen er død

NTB

Statoils første sjef, Arve Johnsen, døde onsdag. Han ble 89 år gammel.

Johnsen døde onsdag kveld med sine nærmeste rundt seg, opplyser Equinor til NTB.

Johnsen ledet Statoil fra selskapet ble grunnlagt i 1972 til 1988. Han kom fra stillingen som statssekretær i Industridepartementet.

– Arve Johnsen var ikke bare Statoils administrerende direktør fra 1972 til 1988, men også selskapets første ansatte. Han etablerte selskapet, formet en hel industri og endret Norge, sier Equinors konsernsjef Anders Opedal.

Statoil byttet navn til Equinor i 2018.

Bygde opp Statoil fra bunnen

Fra å være den eneste ansatte ved selskapets kontor i Stavanger bygde Johnsen i løpet av 15 år Statoil opp fra grunnen av til et selskap av internasjonale dimensjoner.

Etter at Johnsen sluttet som administrerende direktør i Statoil, drev han konsulentvirksomhet, blant annet som petroleumsrådgiver for FN i årene 1991–1996. Han har hatt flere styreverv, blant annet som styreleder i flyselskapet Braathens SAFE, Forenede Forsikring, rørledningsselskapet Norpipe og Institutt for Energiteknikk.

Arve Johnsen foran oljeriggen Odin Drill i mai 1974.

Tidligere i 2023 ble Johnsen utnevnt til kommandør av den kongelige norske St. Olavs Orden for fremragende samfunnsnyttig innsats.

Konsernsjefen i Equinor er takknemlig for Johnsens innsats.

– Arve ble drevet av at naturressursene skulle komme hele samfunnet til gode. Jeg er takknemlig for alt jeg har lært av Arve, og han vil alltid være en ubestridt ener i selskapets historie. Våre tanker går til hans familie, sier han.

Kondolanse fra regjeringen

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kondolerer på vegne av regjeringen.

– Jeg har fått den triste beskjeden om at Arve Johnsen har gått bort. Han satte dype spor som politiker og som næringslivsleder. Han var en av pionerene i starten av den norske oljealderen, og vi har mye å takke ham for. Jeg vil uttrykke mine kondolanser til familie og venner, sier han.