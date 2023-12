NTB

Nyhetsbyrået NTB skal nedbemanne med 14 årsverk. Tilbud om gavepensjon og sluttpakker ble presentert for de ansatte på et allmøte torsdag.

Det er planlagt nedbemanning av elleve redaksjonelle medarbeidere og tre medarbeidere utenfor det redaksjonelle området.

NTB har jobbet tett med fagforeningene for å få på plass virkemidlene. Det blir tilbud om gavepensjon, sluttpakker, pensjonsrådgivning og karriererådgivning. Pakkene ble introdusert til medarbeiderne under et allmøte torsdag ettermiddag.

– Det har vært en krevende periode for alle som jobber i NTB. Vi har hatt en god dialog med fagforeningene og ikke minst med medarbeiderne i NTB underveis. Vi har snakket åpent om hva som kommer, så mange har nok rukket å reflektere litt over sin situasjon allerede. Vi åpner for at alle kan søke sluttpakke, men med rett til å si nei til enkelte søknader, sier sjefredaktør og administrerende direktør Tina Mari Flem.

– Går unødvendig langt

Klubbleder i NTB, Gunnhild Hokholt Bjerve, sier at dette er dramatiske kutt.

– Vi synes styret og ledelsen går unødvendig langt, og at det er for store kutt som skal tas altfor raskt. Klubben mener at vi ikke har noen å miste fordi vi allerede har strukket strikken langt. Det krever rett og slett en viss bemanning å drive et nyhetsbyrå hele døgnet, hele året, sier Bjerve.

Hun vet ikke hvordan det skal gjøres med så store kutt i redaksjonen som styrevedtaket legger opp til.

– Når det er sagt, håper jeg sluttpakkene som tilbys, er gode nok til at nedbemanningen skjer frivillig, sier klubblederen.

Evaluering av flere tjenester

Nyhetsbyrået har i løpet av høsten foretatt en evaluering av redaksjonelle produkter som tema/feature, nyhetsgrafikk og spesialpakker for kulturstoff.

– Betalingsviljen er ikke lenger til stede for flere av NTBs komplementære redaksjonelle tjenester. Dette er tjenester med en lang redaksjonell historie. Samtidig må vi hele veien endre og tilpasse oss markedet og kundene slik vi alltid har gjort. Utviklingen i disse områdene har skjedd over tid. Men det er ikke tvil om at situasjonen i medielandskapet har eskalert og forsterket takten, tempoet og konsekvensene i transformasjonen. Dette er tøft for NTB og alle berørte, sier Tina Mari Flem.

Hun forsikrer likevel at NTB fortsatt skal levere knallsterkt på nyhetsovervåking, varsling og breaking news innenfor et bredt spekter av nyheter fra både inn- og utland.

Krevende inntektsbortfall

Situasjonen i nyhetstjenesten i NTB er også utfordrende på grunn av et krevende inntektsbortfall i 2024.

– Men til tross for at noen lokalaviser har sagt opp nyhetstjenesten, har mange valgt å prioritere å abonnere på denne selv om det er krevende økonomiske tider. Vi får utrolig mange gode tilbakemeldinger fra redaktører som sier de trenger oss mer enn noen gang, sier Flem.

NTB anerkjenner på samme tid at mediemarkedet opplever svært tøffe tider og selvfølgelig må gjøre sine prioriteringer.

– Vi skal uansett levere på oppdraget vårt – nemlig å være deler av medias viktigste nyhetskilde og høyre hånd. Vårt mål vil alltid være å få de vi har mistet, tilbake gjennom å gi dem verdien som forsvarer kostnaden og vel så det, sier Flem.

– Det er også viktig å si at NTB de siste årene har bygget opp flere områder som nå opplever vekst. Vi har flere bein å stå på, det kan vi være glade for nå i den tøffe tiden vi er inne i, avslutter hun.