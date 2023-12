Kommunene kjøpte alkohol for minst 6 millioner kroner i fjor

NTB

Kommunene i Norge brukte minst 6 millioner kroner på alkohol i 2022. Mest går til helse- og omsorgssektoren.

Tall fra Kommunal Rapports leverandørbase viser at sykehjem og andre helse- og omsorgstjenester i institusjon brukte 2,4 millioner kroner på alkohol i fjor, skriver Kommunal Rapport.

Om eldre og pleietrengende skal kunne ta seg et glass alkohol til maten har vært et diskusjonstema i mange kommuner. Tall fra leverandørdatabasen viser at svaret i svært mange kommuner er «ja».

– Det er et bevisst politisk valg at beboere på sykehjem skal kunne få ta seg et glass til maten, slik man gjør hjemme, sier leder av hovedutvalg for aldring og mestring i Bærum kommune, Torbjørn Espelien (Frp).

Bærum kommune kjøpte inn nest mest alkohol fra Vinmonopolet i fjor, etter Oslo. Nesten 370.000 av de 531.000 kronene Bærum la igjen hos Vinmonopolet, gikk til helse- og omsorgssektoren.

Espelien synes ikke 370.000 kroner er spesielt mye, med tanke på at Bærum har over 1000 beboere på sykehjem.

– Jeg mener at et sykehjem skal være så likt som mulig det livet man har hatt tidligere. Det er ikke med det sagt at det skal serveres alkohol hver dag. Men hvis noen ønsker å ta et glass vin til maten en lørdag, skal det være mulig. Hvis mange kommuner ikke tilbyr den muligheten, synes jeg det er synd, sier han.