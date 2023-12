Helse Møre og Romsdal vil utsette innføringen av Helseplattformen

NTB

Styret i Helse Møre og Romsdal ønsker ikke å innføre Helseplattformen etter planen i april neste år. Legeforeningen støtter dette.

Planen har vært å ta i bruk det omstridte systemet på sykehusene fra april. Men administrerende direktør Olav Lødemel innstilte på en utsettelse på grunn av problemene i Trøndelag.

VG skriver at styret i Helse Møre og Romsdal går inn for at oppstarten av Helseplattformen utsettes. Avgjørelsen om dette skal tas av styret i Helse Midt-Norge RHF neste uke, skriver Dagens Medisin.

Flere områder som må forbedres

Styret i Helse Møre og Romsdal kom med sin innstilling etter vurderinger rundt pasientsikkerhet og forsvarlig drift. Styret anerkjenner at det er gjort flere tiltak for å rette opp feil, men mener det fortsatt er viktige områder som må forbedres, skriver avisen.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet da den ble innført i november i fjor ved St. Olavs hospital i Trondheim, var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet.

– Har advart

President Anne-Karin Rime i Legeforeningen sier at innstillingen om utsettelse er klok og fornuftig, og de støtter den fullt ut.

– Vi har lenge advart mot videre utrulling av Helseplattformen når systemet ikke fungerer tilfredsstillende ved St. Olavs, sier Rime.

Hun peker på at det ikke er avsatt nok ressurser til å avhjelpe situasjonen på sykehuset hvis man samtidig innfører systemet i ytterligere to nye helseforetak, med de konsekvenser dette får for driften og pasientsikkerheten.

– Styret i Helse Møre og Romsdal har fattet en beslutning det står respekt av, sier presidenten.