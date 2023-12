Kistefos refser Solstad Offshore – som avviser kritikken

NTB

Kistefos krever ekstraordinær generalforsamling i Solstad Offshore for å stemme over et forslag om erstatningssøksmål mot styret. Solstad Offshore avviser kritikken.

Christen Sveaas' Kistefos, som er aksjonær i selskapet, er sterkt kritisk til en restruktureringsplan i Solstad Offshore der Kjell Inge Røkkes Aker har en sentral rolle.

– Dette er en av de mest grisete transaksjonene vi har sett på Oslo Børs, sier Christen Sveaas, styreleder i Kistefos i en pressemelding.

– Restruktureringsplanen innebærer en grov forskjellsbehandling av aksjonærer og beriker Aker på aksjonærfellesskapets bekostning. Kistefos mener restruktureringsplanen er et brudd på integritet og moral og et klart brudd på normal markedspraksis. Dette må de ansvarlige for planen erstatte. Kistefos ønsker å finne en løsning som likebehandler alle aksjonærer, noe sittende styre ettertrykkelig har demonstrert at de ikke gjør, sier Sveaas.

Forpliktet

Christen Sveaas' Kistefos er sterkt kritisk til en restruktureringsplan i Solstad Offshore der Kjell Inge Røkkes Aker har en sentral rolle. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Les mer Lukk

Saken bunner i Solstad Offshores refinansieringsavtale, hvor blant annet Aker går inn med over 2,2 milliarder kroner. Kistefos mener at refinansieringsavtalen innebærer «en direkte overføring av verdier og kontroll til Aker, mens Solstad Offshore tappes for 4 til 6 milliarder kroner».

Kistefos har en samlet eierandel på nær 15 prosent av aksjene i oljeserviceselskapet Solstad Offshore og kan derfor kreve ekstraordinær generalforsamling.

Solstad Offshore bekrefter i en børsmelding at de derfor er forpliktet til å kalle inn til en generalforsamling hvor aksjonærene skal stemme over Kistefos' forslag.

– Faktafeil

Solstad Offshore-sjef Lars Peder Solstad sier til både E24 og Dagens Næringsliv at Sveaas kommer med en rekke faktafeil.

– Når jeg har lest brevet som har kommet her, så er det åpenbart at det er fullt av faktafeil på alle de sentrale punktene de hevder, sier Solstad til E24.

Han sier at Kistefos som aksjonær av den størrelsen de er, har rett til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling.

– Så får den saken spille seg ut. Jeg har ikke noen kommentarer til prosessen utover det, sier Solstad.

Aker henviser til Solstad Offshore og har ingen kommentar på nåværende tidspunkt, skriver kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker i en SMS til NTB.