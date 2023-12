Forbrukerrådet fraråder gavekort som julegave

NTB

Med litt over to uker til julaften er det en gave Forbrukerrådet vil at du ikke skal legge under treet, nemlig gavekort. De frykter at gaven kan bli verdiløs.