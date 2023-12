Sturla Berg-Johansen (56) ferdig som standupkomiker

Fremover vil han konsentrere seg om produksjon og regi.

Etter en lang karriere på både scenen og TV-skjermen har Sturla Berg-Johansen bestemt seg for å gi seg som standupkomiker etter et siste kalas i februar.

Det skriver Vestby Avis.

Den siste opptredenen blir på hovedscenen i Vestby kulturkvartal 2. februar.

– Det føles helt riktig, sier Berg-Johansen til VG.

Til Vestby Avis forteller komikeren at det skal forferdelig mye til for at han skal gjøre et comeback.

– Jeg er 56 og har mange år igjen av arbeidslivet, men de vil jeg bruke på andre ting. Og så blir jeg snart for gammel for et comeback i dette formatet, sier han til avisen.

Sturla Berg-Johansen (56) dukket først opp på TV-skjermen på 90-tallet, da som programleder for barne-TV på TV 2.

I 2002 vant han Komiprisen for beste standup. Han vant folkets pris på Gullruten i 2008 og i 2010 mottok han Leif Justers Ærespris.

Han har vært programleder for «Deal or No Deal», «Norske Talenter» og «Er du smartere enn en 5.-klassing».