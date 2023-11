Sju av ti jøder har hatt ubehagelige opplevelser etter 7. oktober

NTB

I en undersøkelse gjennomført av NRK svarer sju av ti norske jøder at hatt ubehagelige opplevelser knyttet til sin jødiske identitet etter at krigen brøt ut.

– Hovedinntrykket er at det er mange jøder i Norge nå som er redde, og som frykter for sin sikkerhet. Inntrykket etter å ha lest NRKs kartlegging er at det finnes en stigmatisering av jødisk identitet der ute, sier forsker og ekspert på jødehat, Johannes Due Enstad ved Institutt for samfunnsforskning til kanalen.

Totalt 326 personer som identifiserer seg som jødiske har svart på undersøkelsen. 69 prosent svarer at de har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til sin jødiske identitet etter at krigen mellom Hamas og Israel startet 7. oktober. 32 prosent av disse svarer at det dreier seg om trakassering eller hatefulle ytringer direkte rettet mot seg, mens 30 prosent svarer at det dreier seg om trusler mot seg eller sine nærmeste.

– Dette er alvorlig og bekymringsfullt. Og når jøder ikke våger å vise hvem de er, åpent, så tenker jeg at noe er galt, sier Enstad.

Undersøkelsen ble innhentet i kartleggingsverktøyet Questback i perioden 15.–21. november, og var distribuert av Det Mosaiske Trossamfund, samt delt i Facebook-grupper for jøder i Norge.