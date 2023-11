Telenor på klagetoppen i Sverige

NTB

Telenor og Klarna er blant de sju bedriftene som har fått flest klager i Sverige i løpet av året, ifølge forbrukeravisen Råd och Röns skamliste.

Telenor havner på tredjeplass på Råd och Röns skamliste , med 170 klager mot seg. Årsaken er at kundene anser selgerne som utydelige, og at det har vært vanskelig å si opp abonnementet.

Kundeservicesjefen i Telenor sier at man tar bedre hånd om kundene nå, men at selskapet kommer til å gjøre salgsprosessen tydeligere for å unngå at noen havner i klem.

Klarna havner på femteplass med 132 klager. Jurist Johanna Myrin i Konsumentverket sier selskapet gir ut informasjon som ikke stemmer, og at risikoen for at brukerne tror at klageretten er mer begrenset enn den er.

Presse- og kommunikasjonssjefen i Klarna svarer avisen med at de har vedtatt flere tiltak, blant annet tydeligere rutiner.