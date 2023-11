Thorhild Widvey trekker seg som styreleder i Statkraft – Alexandra Bech Gjørv tar over

NTB

Alexandra Bech Gjørv er valgt som ny styreleder i Statkraft, etter at Thorhild Widvey har valgt å tre ut av styret og trekker seg fra styreledervervet.

Widvey har vært styreleder i Statkraft siden 2016. Hun trekker seg etter eget ønske, skriver Statkraft i en pressemelding. Også nestleder Peter Mellbye trer ut av styret. Ingelise Arntsen er valgt som ny nestleder.

– Som ansvarlig for forvaltningen av statens eierskap i Statkraft vil jeg takke Thorhild Widvey og Peter Mellbye for deres betydelige bidrag som styreleder og nestleder i Statkraft over snart 8 år. Statkraft har i disse årene videreutviklet og befestet sin posisjon som en ledende fornybaraktør både i Norge og internasjonalt. Widvey og Mellbye har begge vært sentrale i denne utviklingen, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på vervet som styreleder i Statkraft, som er Europas ledende produsent av fornybar energi. Grønn energi er helt avgjørende for å løse klimautfordringene og å lykkes med energitransformasjonen Norge, Europa og verden er avhengig av, sier Bech Gjørv.