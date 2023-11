To bedrifter i Trondheim får millionstøtte fra Nato

NTB

Skarv Technologies og Water Linked AS får begge 100.000 euro hver fra Nato-programmet Diana. Selskapene jobber med undervannsrobotikk og -sensorer.

De to selskapene fra Trondheim skal bidra med sivil teknologikompetanse, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

– Forsvaret er avhengig av sivil kompetanse for å utvikle teknologi som kan møte fremtidens trusler. Norge har et sterkt maritimt teknologimiljø der også små virksomheter viser å kunne hevde seg internasjonalt, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Utdelingen skjer gjennom Nato-ordningen Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). I alt 1300 virksomheter har meldt inn prosjekter, og de to trønderbedriftene er to av 44 som kom seg gjennom nåløyet for denne runden.

I første omgang får de 100.000 euro hver – rundt 1,17 millioner kroner. Om de kvalifiserer seg til ytterligere støtte, kan de få 300.000 euro.